EXCLUSIV "Asta e antrenorul care ii trebuie lui Gigi Becali! Abia atunci va fi fericit" * Verdict dupa esecul usturator al FCSB-ului cu Farul

Articol de GSP - Publicat joi, 01 septembrie 2022, 08:04 / Actualizat joi, 01 septembrie 2022 10:01In direct la GSP LIVE, Ciprian Panait, a comentat victoria Farului cu FCSB, 3-1, in etapa a 8-a din Liga 1. Fost antrenor principal in Golf si "secund" la echipe precum Ceahlaul sau FC Vaslui, tehnicianul considera ca Dica nu va reusi sa se impuna in vestiarul ros-albastru si ca Becali ar trebui sa aduca "un antrenor cu greutate".Antrenorul a explicat care a fost principala diferenta dintre ... citeste toata stirea