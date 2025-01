EXCLUSIV "Asta e o boala la noi" * Legenda lui Dinamo nu-si explica abordarea clubului: "Pierdere mare!"

Articol de Daniel Grigore - Publicat miercuri, 15 ianuarie 2025, 18:04 / Actualizat miercuri, 15 ianuarie 2025 19:16Ion Marin (69 de ani), fost jucator si antrenor la Dinamo, actualmente selectioner al nationalei U19 a Romaniei, nu intelege tratamentul la care "cainii" il supun pe stoperul Josue Homawoo (27), tras pe linie moarta dupa ce a refuzat sa semneze prelungirea contractului scandent in vara.Sosit la Dinamo in vara lui 2023, Josue Homawoo a intrat in ultimele 6 luni de contract si ... citește toată știrea