Articol de Marius Margarit - Publicat joi, 21 septembrie 2023, 17:04 / Actualizat joi, 21 septembrie 2023 18:59In apararile depuse de Chindia la comisiile FRF, in litigiile financiare cu fotbalistii plecati in aceasta vara, jurista Georgiana Niculae a solicitat "efectuarea unei expertize privind indicatorii de performanta a jucatorilor" in sezonul precedent, pentru a evita plata salariilor restante.Retrogradata direct in Liga a 2-a in ultima runda a sezonului precedent, dupa remiza cu FC ... citeste toata stirea