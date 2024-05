EXCLUSIV Asteapta un miracol! Lasata acasa de Iordanescu, vedeta din Superliga mai are o singura speranta pentru a fi la EURO

Articol de Remus Dinu - Publicat vineri, 24 mai 2024, 15:37 / Actualizat vineri, 24 mai 2024 16:07Marius Stefanescu, 25 de ani, vedeta lui Sepsi, lipseste la randul sau de pe lista preliminara intocmita de Edi Iordanescu pentru amicalele cu Liechtenstein si Bulgaria, plus EURO 2024. Cu 14 goluri si 8 assist-uri in 45 de meciuri jucate in acest sezon, atacantul curtat de o echipa din MLS se numara printra jucatorii de calibru lasati acasa de selectioner.Insusi Edi Iordanescu fusese cel care ... citește toată știrea