EXCLUSIV Atacantul care a inscris un supergol "cainilor" a reintrat pe radarul Craiovei!

Articol de Eduard Apostol - Publicat luni, 03 februarie 2025, 13:04 / Actualizat luni, 03 februarie 2025 13:04Jordan Gele, 32 de ani, a fost pe lista oltenilor, reintra in atentia Universitatii Craiova pentru un transfer, mai ales ca juvetii cauta, inca, un varf centralUniversitatea Craiova a invins Poli Iasi, scor 4-1, primul meci cu succes al lui Mirel Radoi la revenirea in Banie. Juvetii n-au timp sa savureze victoria, care ofera multa energie in lupta pentru play-off, fiindca miercuri ... citește toată știrea