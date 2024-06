EXCLUSIV Atacantul dorit de Gigi Becali, declaratie de dragoste surprinzatoare: "Iubesc foarte mult FCSB. Sa ma sune"

Articol de Emanoil Ursache, Carmen Dumitru - Publicat joi, 13 iunie 2024, 13:37 / Actualizat joi, 13 iunie 2024 14:43Arnold Garita (28 de ani) continua sa tatoneze terenul pentru un contract la FCSB, in calitate de jucator liber de contract, dupa ce s-a despartit dupa un an de Al-Faisal, formatie din liga a 2-a din Arabia Saudita. Gigi Becali, la randul sau, si-a manifestat interesul fata de varful camerunez inclusiv in cursul zilei de astazi.Desi a refuzat-o pe FCSB in trecut pentru ca isi ... citește toată știrea