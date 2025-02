EXCLUSIV Avem acordul de transfer Otelul - Dinamo pentru Alexandru Pop! Suspiciuni de sume mascate: "Am trimis documentul la juristi"

Articol de Justin Gafiuc - Publicat duminica, 02 februarie 2025, 08:40 / Actualizat duminica, 02 februarie 2025 08:41Unirea Dej (L3) trebuie sa incaseze 50% din transferul lui Pop in Stefan cel Mare. Pretul din contract e 100.000 euro, dar doua clauze separate, care au adus beneficii financiare suplimentare Otelului, au trezit banuielile conducerii ardelene in sensul ca suma reala ar fi, de fapt, ascunsa sub alte stipulariAlexandru Pop de la Otelul la Dinamo a fost pana acum una dintre ... citește toată știrea