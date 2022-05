EXCLUSIV Avocatul echipei lui Becali explica pentru GSP situatia la zi a proceselor cu CSA: "FCSB e Steaua! Vom recastiga toata istoria"

Articol de Marius Margarit - Publicat miercuri, 25 mai 2022, 08:18 / Actualizat miercuri, 25 mai 2022 09:03Adrian Cavescu, avocatul FCSB, explica intr-un interviu exclusiv acordat Gazetei dedesubturile celor 3 procese care vor decide cine e proprietarul marcii si al palmaresului echipei care castiga Cupa Campionilor in 1986.Avocatul este optimist: "In precedentele procese, in care am pierdut, apararea noastra a fost slaba. De aceasta data e altceva si vom demonstra in instanta ca FCSB este ... citeste toata stirea