Articol de Dan Udrea, Remus Raureanu - Publicat joi, 06 iulie 2023, 13:06 / Actualizat joi, 06 iulie 2023 13:07In cazul in care Adrian Mutu (44 de ani) va alege sa plece imediat in Azerbaidjan sau in zona araba, Rapid ar trebui sa-si gaseasca urgent un antrenor nou, fiindca sezonul va porni spre sfarsitul saptamanii urmatoare.Solutiile cele mai la indemana ar fi Marius Sumudica (52) si Cristiano Bergodi (58). Ambii au mai antrenat in Giulesti si sunt liberi in momentul acesta.FCSBIronii ... citeste toata stirea