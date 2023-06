Articol de Eduard Apostol, Catalin Stroia - Publicat luni, 05 iunie 2023, 10:37 / Actualizat luni, 05 iunie 2023 12:10La poalele muntilor, la cativa kilometri de Fagarasul natal, Ionel Ganea si-a ridicat o ferma si creste animale in propria gospodarie. "Pentru mine si familie, ca sa stiu ce mananc!", a explicat fostul mare atacantLasi un pic in urma colbul satului, semetia muntilor, ajungi in fata unei proprietati, ceva mai mare decat restul caselor din apropiere. Initialele de la poarta, ... citeste toata stirea