EXCLUSIV Baschetbalistul american cu cetatenie romana admite: "Eu trebuie sa dau mai mult decat un roman"

Articol de Eduard Apostol - Publicat marti, 28 iunie 2022, 10:29 / Actualizat marti, 28 iunie 2022 10:29Kris Richard (33 de ani), baschetbalist american cu cetatenie romana, a povestit cum decurge viata lui la Oradea.Kristopher Richard face parte din grupul restrans de straini naturalizati care reprezinta Romania in competitiile internationale. Aparatorul lui CSM U Oradea si-a luat cetatenie romana in 2019 si a marturisit ca se simte ca acasa in orasul din nord-vestul tarii, acolo unde este ... citeste toata stirea