EXCLUSIV "Bataie" la varf pentru fotbalistii lui Mititelu! Dan Sucu, primul care a trecut la fapte: vrea doi jucatori!

Articol de Daniel Grigore, Alexandru Raducanu - Publicat marti, 14 mai 2024, 11:33 / Actualizat marti, 14 mai 2024 13:27Dan Sucu, actionarul majoritar de la Rapid, s-a interesat de doi dintre jucatorii de la FCU Craiova, proaspat retrogradata in liga secunda. Juan Bauza (28 de ani) si William Baeten(27) sunt tintele actionarului din Giulesti.FCU Craiova a retrogradat in liga secunda la finele acestui sezon, clasandu-se pe ultimul loc in Superliga dupa deceptia din ultima etapa, 1-3 cu ... citește toată știrea