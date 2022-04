EXCLUSIV Becali, aratat cu degetul dupa FCSB - CSU Craiova: "Echipa se poate bate la titlu, dar in alte conditii"

Articol de GSP - Publicat luni, 04 aprilie 2022, 08:26 / Actualizat luni, 04 aprilie 2022 09:24La GSP LIVE, antrenorul Dan Alexa a sustinut, dupa FCSB -CSU Craiova 0-2, ca echipa ros-albastra sufera din cauza lui Gigi Becali.Tehnicianul de la CSM Resita i-a laudat pe jucatorii lui Toni Petrea, dar este de parere ca echipa sufera ca urmare a implicarii patronului in alcatuirea formulei de start si in schimbari.FCSB - CSU CRAIOVA 0-2Scene violente in tribune la FCSB - CSU Craiova * Nepotul ... citeste toata stirea