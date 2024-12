EXCLUSIV Becali, furios pe Charalambous si Pintilii: "Nu ma mai asculta. De 6 luni le-am zis!"

Articol de Laura Soica - Publicat luni, 16 decembrie 2024, 09:24 / Actualizat luni, 16 decembrie 2024 09:28Gigi Becali, patronul de la FCSB, a fost foarte suparat duminica dupa ce echipa sa a reusit doar o remiza cu Farul, scor final 1-1.Duminica, la Ovidiu, FCSB a deschis scorul in minutul 19, datorita reusitei lui Darius Olaru. in minutul 72, Becali a decis sa ii inlocuiasca pe Birligea si Olaru, cei mai bun marcatori ai echipei, cu Baeten si Luis Phelipe. In minutul 78, Dicat a ... citește toată știrea