exclusiv Becali s-a decis ce antrenor vrea in sezonul urmator, dupa ratarea titlului! Asteapta un raspuns pana duminica

Articol de Dan Udrea, Remus Raureanu - Publicat luni, 16 mai 2022, 17:35 / Actualizat luni, 16 mai 2022 17:35FCSB i-a propus lui Toni Petrea, 47 de ani, sa ramana si in sezonul viitor si asteapta un raspuns pana duminica, atunci cand echipa va disputa ultimul meci din campionat, cu CFR Cluj, dupa care va intra in vacanta de vara.A ratat titlul, insa e dorit in continuare la FCSB ca antrenor si pentru campionatul urmator. Toni Petrea l-a convins pe Gigi Becali cu parcursul pe care l-a avut ... citeste toata stirea