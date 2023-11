Articol de Andrei Craitoiu - Publicat luni, 06 noiembrie 2023, 18:47 / Actualizat luni, 06 noiembrie 2023 18:55Cristiano Bergodi a scris o pagina importanta in istoria celor de la Sepsi Sf. Gheorghe. A castigat de doua ori Cupa Romaniei si o data Supercupa, dar in vara acestui an a decis sa rupa contractul cu covasnenii. Dupa o scurta pauza a acceptat oferta de la Rapid cu care se bate la play-off si titlul de campionEmisiunea "Prietenii lui Ovidiu" este difuzata in fiecare saptamana, de la ... citeste toata stirea