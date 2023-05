Articol de Costin Stucan - Publicat marti, 02 mai 2023, 13:24 / Actualizat marti, 02 mai 2023 15:57Fostul antrenor de la FCSB, Leo Strizu (55 de ani), a dezvaluit in direct la GSP Live un meci aranjat de Otelul Galati in perioada in care echipa era condusa de Mihai Stoica, actualul manager general de la FCSB, si antrenata de Ilie Dumitrescu, analistul DigiSport din prezentLa inceputul lui iunie 2001, fotbalul romanesc era framantat de negocierile selectionerului Ladislau Boloni cu Sporting ... citeste toata stirea