EXCLUSIV Budescu asteapta apelul de la FRF: "Ma gandesc tot timpul la nationala. As merge oricand"

Articol de Eduard Apostol - Publicat miercuri, 11 ianuarie 2023, 12:19 / Actualizat miercuri, 11 ianuarie 2023 13:03Decarul de la Petrolul, Constantin Budescu, 33 de ani, a jucat doar in prima repriza a victoriei cu azerii de la Turan Tovuz (3-2), refacandu-se dupa o raceala. Artistul ploiestenilor este gata de o noua reprezentatie, astazi, de la ora 14:30 in Romania, in amicalul cu Lechia Gdansk.Reporterul Eduard Apostol este in Side (Antalya) si transmite cele mai importante informatii ... citeste toata stirea