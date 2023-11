Articol de Alexandru Barbu - Publicat joi, 09 noiembrie 2023, 17:20 / Actualizat joi, 09 noiembrie 2023 18:22Marius Stefanescu (25 de ani, extrema dreapta) de la Sepsie in continuare pe lista Rapidului, giulestenii vor incerca sa-l transfere si in iarna.La finalul turului de sezon regulat, Rapid ocupa locul 3 in SuperLiga, la numai doua puncte distanta de liderul FCSB. Desi obiectivul declarat e o clasare pe podium, alb-visiniii vor sa forteze titlul si au in plan sa se intareasca in ... citeste toata stirea