EXCLUSIV Camerunezul "cu spirit de leu neimblanzit" de la FC Botosani are planuri mari: "Top 3 si batem FCSB!"

Articol de Eduard Apostol - Publicat joi, 27 ianuarie 2022, 08:15 / Actualizat joi, 27 ianuarie 2022 08:31Fundasul camerunez Joyskim Dawa (25 de ani), de la FC Botosani, vrea sa dea o palma celor care acuza jocuri de culise ale moldovenilor. Marele sau vis? Sa se lupte pentru a castiga titlul.- Joyskim, care sunt planurile voastre in primavara?- Sa fim in topul ligii, in randul cluburilor mari. Dupa doi ani in play-off, trebuie sa avem asteptari mari.- Ati putea spera la mai mult? Nu ... citeste toata stirea