EXCLUSIV Cand crede mama lui Razvan Popa ca isi va reveni fiul ei dupa hartuirile sexuale ale lui Devis Mangia + Sfat pentru parintii aflati intr-o situatie similara

Articol de GSP - Publicat luni, 03 octombrie 2022, 11:26 / Actualizat luni, 03 octombrie 2022 12:56Invitata la GSP LIVE, Alexandra Popa, mama lui Razvan Popa, a facut acuzatii socante despre cum fiul sau a fost hartuit sexual de Devis Mangia, cand cei doi au lucrat la Universitatea Craiova. si vorbeste despre momentul in care si-ar da seama ca fostul jucator a trecut peste incident.Razvan Popa (25 de ani) este retras in acest moment. Ultimul sau club a fost Dinamo, de la care a plecat in ... citeste toata stirea