Exclusiv Capitan la 35 de ani * Veteranul din Superliga vrea pentru prima data in play-off: "Inca e posibil orice!"

Articol de Marius Margarit - Publicat duminica, 05 ianuarie 2025, 19:16 / Actualizat duminica, 05 ianuarie 2025 20:56Alexandru Benga (35 ani), veteranul celor de la UTA, nu poate intra in programul de cantonament alaturi de colegii sai, dar abia asteapta sa revina pe gazon, dupa operatia suferita in urma cu 7 saptamani la tendonul muschiului aductor.Spune ca "deocamdata totul merge bine, conform planului, si in 3-5 saptamani voi putea incepe sa ma antrenez normal. Recuperarea e anevoioasa, ... citește toată știrea