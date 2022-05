EXCLUSIV Capitanul nationalei de hochei, dupa scandalul de la CM: "Ce sa fac? Sa plec de pe gheata si sa imi injure familia cand vin la Miercurea Ciuc?"

Articol de Marius Margarit - Publicat marti, 10 mai 2022, 19:20 / Actualizat marti, 10 mai 2022 19:22Daniel Tranca (28 de ani), capitanul nationalei de hochei a Romaniei, a comentat scandalul de la Campionatul Mondial, cand reprezentantii "tricolori" au asistat la intonarea imnului asa-numitului Esinut Secuiesc.Context: Nationala masculina a Romaniei, alcatuita in mare parte din hocheisti romani de etnie maghiara, a evoluat in aceasta saptamana la Campionatul Mondial, in Slovenia, iar la ... citeste toata stirea