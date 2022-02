EXCLUSIV Caracatita pentru titlu are tot mai multe tentacule! Cum incearca FCSB si CFR Cluj sa castige cat mai multa influenta

Articol de Andrei Craitoiu, Dan Udrea, Remus Raureanu - Publicat marti, 15 februarie 2022, 08:03 / Actualizat marti, 15 februarie 2022 08:25CFR si FCSB duc un razboi pe toate planurile pentru a castiga campionatul, iar unul dintre fronturi este cel al influentelor pe care le au la celelalte cluburi, fie prin cedarea unor jucatori sub forma de imprumut, fie prin antamarea sau abordarea lor in preajma meciului direct.In acest moment, cele doua au 16 jucatori cedati in Liga 1Singurele cluburi ... citeste toata stirea