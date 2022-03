EXCLUSIV Cascadorii rasului cu antrenamentele la Dinamo! De ce Dusan Uhrin e un car de nervi

Articol de GSP - Publicat luni, 21 martie 2022, 13:38 / Actualizat luni, 21 martie 2022 15:00Dinamovistii s-au jucat cu si de-a preparatorul fizic la echipa in acest sezon, aiurind toata pregatirea campionatului, iar Uhrin este un car cu nervi in startul play-out-ului. Situatii de necrezut la echipa.Ceea ce se vede etapa de etapa pe teren la Dinamo este consecinta a ceea ce se intampla in ultimul an in afara gazonului. Haosul instalat in anumite departamente face ca echipa sa aiba sanse ... citeste toata stirea