EXCLUSIV | Cat va cheltui FRF cu organizarea si desfasurarea urmatoarelor sase meciuri ale nationalelor U21 si U20, respectiv selectionatei feminine de senioare a Romaniei. Detalii neanuntate oficial in Comitetul de Urgenta

In afara de aprobarea suspendarii Protocolului de desfasurare a competitiilor de fotbal, respectiv fotbal in sala, reprezentantii Comitetului de Urgenta al Federatiei Romane de Fotbal au aprobat tot in sedinta de ieri, 9 martie 2022, si costurile aferente organizarii si desfasurarii meciurilor din imediata perioada a echipelor nationale ale Romaniei, U21 si U20, la masculin, respectiv senioare, la feminin.FRF a publicat pe site-ul oficial doar aprobarile cu unanimitate de voturi ale ... citeste toata stirea