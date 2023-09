Articol de Viorel Tudorache - Publicat joi, 07 septembrie 2023, 18:03 / Actualizat joi, 07 septembrie 2023 19:15Dinamo a depus la tribunal tabelul definitiv actualizat al creditorilor, dupa aprobarea planului de reorganizare modificat. Potrivit documentelor publicate in Buletinul Procedurilor de Insolventa (BIP), clubul din Stefan cel Mare mai are achitat in total 11.193.058,74 lei, circa 2,285 milioane de euro, din totalul creantelor acceptate, 12.613.880,74 lei.Ros-albii au achitat 1.420. ... citeste toata stirea