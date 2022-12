EXCLUSIV Cati bani pune la bataie Mihai Rotaru pentru noile tinte ale Universitatii Craiova * Am aflat toate detaliile

Articol de Vlad Nedelea - Publicat vineri, 09 decembrie 2022, 13:11 / Actualizat vineri, 09 decembrie 2022 13:20Alertat de ultimele rezultate ale echipei, Mihai Rotaru e decis sa bage mana adanc in buzunar pentru a intari echipa. Asta pentru ca Universitatea Craiova nu e sigura de locul in play-off si trece printr-o criza evidenta.Oltenii au castigat ultima data in urma cu o luna, au urmat 5 partide oficiale fara succes, 3 remize si doua infrangeri. In plus, accidentarea lui Bancu a lasat ... citeste toata stirea