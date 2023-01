EXCLUSIV Caz incredibil! * Bourceanu si inca 100 de fotbalisti au fost indreptati de Federatie catre o Scoala de Antrenori din Bucuresti. Dupa ce au absolvit-o, FRF n-a mai recunoscut-o!

Articol de Dan Udrea, Remus Raureanu - Publicat miercuri, 25 ianuarie 2023, 08:27 / Actualizat miercuri, 25 ianuarie 2023 08:44Alex Bourceanu si inca o suta de fotbalisti au ramas captivi, ei nu pot deveni antrenori fiindca Federatia i-a indreptat catre o scoala pe care tot FRF n-a mai recunoscut-o dupa ce ei au absolvit-o.Pintilii nu este acceptat ca antrenor in Romania fiindca el are un carnet pe care l-a obtinut in Moldova, dar poti si sa ai carnet luat in Bucuresti, si tot sa nu-ti fie ... citeste toata stirea