EXCLUSIV Ce a facut Valeriu Iftime imediat dupa ce l-a demis pe Ciobotariu * Imaginile surprinse de GSP

Articol de Ionut Iordache, Sergiu Alexandru, Adrian Duta - Publicat luni, 06 ianuarie 2025, 12:11 / Actualizat luni, 06 ianuarie 2025 12:53Valeriu Iftime, patronul de la FC Botosani, l-a demis pe Liviu Ciobotariu de la carma echipei. Aflat in cantonament cu lotul in Antalya, finantatorul botosanean a iesit pe terenul de tenis dupa ce a rezolvat problema antrenorului.Valeriu Iftime a produs socul la Botosani in prima parte a zilei. Mai intai l-a demis pe Ciobotariu, nemultumit de metodele de ... citește toată știrea