EXCLUSIV Ce ii place si ce nu-i place in Romania brazilianului din Superliga: "Ai mei ma somau sa ne intoarcem acasa"

Articol de Eduard Apostol - Publicat marti, 15 noiembrie 2022, 10:17 / Actualizat marti, 15 noiembrie 2022 12:03Fundasul Guilherme Garutti, 28 de ani, a povestit cum se simte la Mioveni, cu care spera sa evite retrogradarea in acest sezon, chiar daca familia, de la 11.000 de kilometri departare, il ruga in urma cu ceva timp sa se intoarca in Brazilia, de frica razboiului din Ucraina.Aparatorul a ajuns in Romania in 2020, a contribuit la promovarea in Liga 1 a Mioveniului, apoi la mentinerea ... citeste toata stirea