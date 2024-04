EXCLUSIV Ce il asteapta pe Florinel Coman in Qatar? "Chirie de zece mii de euro pe luna, sofer! Dar nu veneau la antrenament"

Articol de Andrei Craitoiu - Publicat sambata, 20 aprilie 2024, 12:00Golgeterul Florinel Coman (26 de ani) pleaca sigur in vara de la FCSB. Gigi Becali (65 de ani), patronul ros-albastrilor, a anuntat faptul ca extrema liderului s-a inteles cu noua echipa: Al Duhail din Qatar.Pana ca sezonul sa se termine, iar mutarea sa se oficializeze, un alt jucator al celor de la FCSB care a ajuns pe aceeasi filiera in Qatar a povestit ce a gasit acolo. In 2015, Claudiu Keseru a plecat pentru 2,7 ... citește toată știrea