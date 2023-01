EXCLUSIV Ce il uimeste pe Ion Esiriac in tenisul de astazi: "Sistemul Nadal e adoptat in 90% din cazuri. E anormal!"

Articol de Remus Dinu, Iosif Popescu (video) - Publicat sambata, 07 ianuarie 2023, 11:57 / Actualizat sambata, 07 ianuarie 2023 12:16Ion Esiriac (83 de ani), fost castigator la Roland Garros in proba de dublu, vorbeste despre cum s-a schimbat tenisul comparativ cu perioada in care se afla in activitate. Intervievat de GSP.ro, Esiriac a explicat ce il uimeste in dinamica jocului de astazi.Referindu-se la strategii si la stilurile jucatorilor de top, Esiriac recunoaste ca e mirat de modul in ... citeste toata stirea