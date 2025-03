EXCLUSIV Ce mai face nea Imi Ienei, azi, cand implineste 88 de ani: "Repaus la TV cu fotbal. S-a uitat si aseara la meci"

Articol de Eduard Apostol, Maria Olteanu - Publicat sambata, 22 martie 2025, 12:10 / Actualizat sambata, 22 martie 2025 12:32Venerabilul Emerich Ienei a implinit azi 88 de ani. "Se simte binisor", au marturisit cei ce au interactionat cu dansul in ultima vreme. "S-a uitat la meci aseara, speram sa revina vremea buna cu adevarat sa iesim mai des la plimbare", a punctat doamna Geta, care are grija de marele tehnician.Emerich Ienei a implinit azi 88 de ani. In ultima vreme, a parasit mai rar ... citește toată știrea