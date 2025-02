EXCLUSIV Ce mai face si unde traieste astazi singurul supravietuitor al dinastiei Nunweiller * "Palma" pentru Dinamo: "Niciodata!"

Articol de Remus Dinu - Publicat marti, 25 februarie 2025, 14:23 / Actualizat marti, 25 februarie 2025 16:03Radu Nunweiller (VI), fost mare fotbalist la Dinamo, singurul ramas in viata dintre fratii Nunweiller, a implinit 80 de ani in noiembrie, fiind stabilit in continuare in Elvetia, tara unde a fugit inca dupa terminarea carierei de fotbalist.Radu, unul dintre cei sapte frati ai familiei Nunweiller, un coordonator de joc fara echivalent astazi, si-a petrecut peste 13 ani din cariera in ... citește toată știrea