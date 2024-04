EXCLUSIV Ce mesaj i-a transmis Edward Iordanescu lui Alex Mitrita: "Merge mai departe!"

Articol de Eduard Apostol - Publicat marti, 02 aprilie 2024, 13:57 / Actualizat marti, 02 aprilie 2024 14:27Alexandru Mitrita, 29 de ani, a avut o discutie directa cu selectionerul Edward Iordanescu. Antrenorul nu i-a facut promisiuni, dar il are in vizor pentru Euro 2024. Jucatorul e motivat sa fie in lotul pentru Germania. Olteanul s-a metamorfozat in ultimii ani.Alexandru Mitrita, 29 de ani, a fost decisiv pentru Universitatea Craiova in ultimele saptamani, iar ascensiunea juvetilor, ... citește toată știrea