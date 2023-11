Articol de Remus Raureanu, Daniel Grigore - Publicat luni, 27 noiembrie 2023, 13:11 / Actualizat luni, 27 noiembrie 2023 13:22Cornel Dinu (75 de ani) nu l-a menajat pe Elias Charalambous (43), antrenorul lui FCSB, dupa ce cipriotul i-a aratat un semn obscen unui spectator care scuipase in directia lui.FCSB a invins-o pe Dinamo in derby-ul bucurestean, scor 1-0, s-a distantat la 5 puncte de CFR Cluj in fruntea SuperLigii, dar seara nu a fost deloc linistita pentru antrenorul ros-albastrilor, ... citeste toata stirea