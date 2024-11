EXCLUSIV Ce rapidist a remarcat presedintele Viorel Moldovan: "Calitati deosebite, potential enorm"

Articol de Laura Soica - Publicat luni, 11 noiembrie 2024, 19:01 / Actualizat luni, 11 noiembrie 2024 19:21Viorel Moldovan, presedintele de la Rapid, s-a declarat impresionat de noul jucator al Rapidului, atacantul Aaaron Boupendza (28 de ani).Aaaron Boupendza a ajuns la Rapid in luna septembrie, din postura de jucator liber de contract. A jucat cinci meciuri pentru echipa din Giulesti si a reusit sa marcheze doua goluri, unul in Superliga si unul in Cupa Romaniei.FCSBBecali a anuntat la ... citește toată știrea