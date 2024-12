EXCLUSIV Ce sanse are Romania U21 la EURO? Analiza "la cald" pentru GSP.ro, imediat dupa tragerea la sorti: "De ce sa credem ca suntem victime sigure?"

Articol de Remus Dinu - Publicat marti, 03 decembrie 2024, 21:02 / Actualizat marti, 03 decembrie 2024 21:16Nationala U21 si-a aflat, marti seara, adversarele din cadrul turneului final de "tineret" de la vara. Spania, Italia, plus tara gazda, Slovacia, sunt nationalele care au iesit in calea "tricolorilor" lui Daniel Pancu. E o grupa cu un grad ridicat de dificultate, in ceea ce va fi cea de-a patra prezenta consecutiva a reprezentativei U21 la un turneu final.Gata cu emotiile, sa inceapa ... citește toată știrea