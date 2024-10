EXCLUSIV Ce se intampla cu Simona Halep si cum poate reveni in TOP 100: "Asa au facut Sharapova, Wozniacki si Azarenka!"

Articol de Alberto Botoghina, Narcis Drejan, Andreea Visu - Publicat joi, 03 octombrie 2024, 17:27 / Actualizat joi, 03 octombrie 2024 17:31Simona Halep (33 ani) a fost eliminata in turul 2 al turneului de la Hong Kong, dupa ce a pierdut meciul impotriva rusoaicei Anna Blinkova (locul 78 WTA) in doua seturi (2-6, 1-6). Revenirea lui Halep in circuit a fost analizata si de Narcis Drejan, la EURO GSP, care a indicat traseul pe care Simona ar trebui sa-l urmeze pentru a reveni in top 100 WTA. ... citește toată știrea