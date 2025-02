EXCLUSIV Ce sperante mai trage Dinamo sa aduca un fundas: surpriza in lotul "cainilor" la Botosani

Articol de Eduard Apostol - Publicat vineri, 07 februarie 2025, 10:04 / Actualizat vineri, 07 februarie 2025 10:04Dinamo s-a lovit de mai multe refuzuri in privinta stoperilor pe care i-ar fi dorit sub comanda lui Zeljko Kopic, dar ar mai fi sanse, reduse, cu croatul Dino Peric (Dinamo Zagreb). Ceea ce este sigur e ca Josh Homawoo a facut deplasarea in lotul cu care Dinamo va aborda diseara meciul de la Botosani.FC Botosani - Dinamo este diseara de la ora 20:00, iar "cainii" trag speranta ... citește toată știrea