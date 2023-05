Articol de Catalin Stroia - Publicat luni, 20 februarie 2023 12:34 / Actualizat marti, 21 februarie 2023 10:06Cosmin Nedelea (22 de ani), cel mai rapid roman in probele de patinaj viteza, a obtinut in aceasta luna la Inzell (Germania) locul 2 la U23 la proba de Team Sprint si o medalie de bronz la proba de Mass Start.Sportivul trage un semnal de alarma vizavi de lipsa unui patinoar in Romania si situatiei financiare ale patinajului viteza, lipsit de sustinere din partea Ministerului ... citeste toata stirea