EXCLUSIV Cel mai vechi om din echipa "cainilor" are un mesaj categoric, inaintea returului decisiv cu Csikszereda

Articol de Eduard Apostol - Publicat sambata, 25 mai 2024, 09:45Iulian Mihaescu, 61 de ani, de aproape patru decenii in "haita", a explicat care e strategia echipei pentru returul decisiv de la Miercurea Ciuc, dupa 2-0 cu Csikszereda pe Arena NationalaDinamo se pregateste sa plece in Transilvania, la Miercurea Ciuc, pentru a obtine biletele de Superliga si in perspectiva editiei 2024/2025. Dupa 2-0 pe Arena Nationala in fata a 31.000 de spectatori, Zeljko Kopic si jucatorii au avut reactii ... citește toată știrea