Articol de Remus Raureanu, Vlad Rosu - Publicat sambata, 26 august 2023, 11:01 / Actualizat sambata, 26 august 2023 11:33Dupa infrangerea de pe teren propriu cu Rapid, scor 3-5, de vineri seara, patronul lui FCU Craiova, Adrian Mititelu, anunta ca face un pas in spate si are de gand sa angajeze profesionisti in organigrama clubului.Gazeta Sporturilor a aflat ca patronul lui FCU Craiova vrea sa-l numeasca pe Marius Sumudica (52 de ani) ca antrenor principal al echipei si pe Florin Prunea ... citeste toata stirea