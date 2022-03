EXCLUSIV "Central" de Liga 1, uluit de ce a descoperit in subteranul arbitrajului romanesc: "E sub orice critica! Si pe mine ma face praf presa..."

Articol de Alexandru Barbu - Publicat luni, 21 martie 2022, 17:00 / Actualizat luni, 21 martie 2022 17:12"Centralul" de Liga 1 Ionut Coza, 42 de ani, este noul presedinte al Comisiei Judetene de Arbitri Ilfov. La una dintre primele actiuni ca responsabil de arbitraje in esaloanele inferioare, Coza a fost mirat de lipsa de valoare a mai tinerilor lui colegi si de organizarea defectuoasa la nivel de AJF.Promovat in 2012 in lotul de arbitri pentru Liga 1, "fluierasul" din Cernica a devenit in ... citeste toata stirea