Articol de Andrei Craitoiu, Daniel Grigore - Publicat vineri, 09 iunie 2023, 11:38 / Actualizat vineri, 09 iunie 2023 11:57Andrea Mandorlini (62 de ani) revine la CFR Cluj! El va fi noul antrenor al echipei dupa despartirea de Dan Petrescu. Negocierile cu Cristiano Bergodi (58) ajunsesera intr-un punct avansat, dar au intrat in impas in cele din urma.CFR Cluj a anuntat joi despartirea de Dan Petrescu, cel care a condus echipa in ultimele doua sezoane.PROBLEMECosmar pentru fotbalistul lui ... citeste toata stirea