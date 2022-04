EXCLUSIV CFR Cluj - FCSB e si duelul portarilor * Cum sunt vazuti Hindrich si Tarnovanu: "Unul are reflexe bune, celalalt comunica bine cu apararea"

Articol de Eduard Apostol - Publicat vineri, 15 aprilie 2022, 08:47 / Actualizat vineri, 15 aprilie 2022 09:37Nuno Claro, fost campion cu CFR Cluj, le-a creionat portretele portarilor Hindrich si Tarnovanu, cu plusuri si cu minusuri, in perspectiva derby-ului din Gruia. Lusitanul atrage atentia asupra "cazului Andrei Vlad" de la FCSB.CFR Cluj - FCSB se va juca duminica, 17 aprilie, la ora 20:30. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro si in direct la TV pe Digi Sport1, Orange Sport 1 si Look Sport+. ... citeste toata stirea