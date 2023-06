Articol de Vlad Nedelea, Adrian Duta - Publicat vineri, 30 iunie 2023, 11:35 / Actualizat vineri, 30 iunie 2023 12:55CFR Cluj este in discutii avansate cu Desley Ubbink (30 de ani), mijlocasul ofensiv care s-a despartit de UTA in aceasta vara.Olandezul lasat sa plece liber de Mircea Rednic are sanse mari sa ramana in Liga 1. Din informatiile GSP, Ubbink si CFR sunt aproape sa bata palma in ceea ce priveste salariul.CFR CLUJNegocieri avansate * Dan Petrescu, aproape sa transfere titularul ... citeste toata stirea