EXCLUSIV Chirila rupe tacerea dupa despartirea cu "interlopi" si amenintari de la Clinceni + explicatii pentru carafele de vin, trabucuri si copete lipsa

Articol de Costin Stucan - Publicat joi, 14 aprilie 2022, 14:14 / Actualizat joi, 14 aprilie 2022 16:03In ultimele patru luni, dupa despartirea de Academica Clinceni, Ionut Chirila a preferat sa pastreze tacerea in privinta evenimentelor petrecute la club. Aflat in proces cu echipa din Ilfov, antrenorul de 56 de ani a primit o decizie la comisii pe care nu o poate ataca. In direct la GSP Live, Chirila a povestit propria versiune a evenimentelorCuprinsDe ce a plecat cu avionul la Cluj, iar ... citeste toata stirea