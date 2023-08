Articol de Andrei Petrescu - Publicat marti, 15 august 2023, 15:39 / Actualizat marti, 15 august 2023 16:18Dupa un inceput greu de sezon, cu 3 infrangeri consecutive, FCU Craiova s-a regasit in ultimele doua etape, in care a acumulat 6 puncte in urma succeselor cu Botosani si FC Voluntari.Cu Nicolae Dica instalat antrenor din etapa a 2-a, FCU Craiova pare ca-si revine la forma de anul trecut, cand echipa s-a batut la play-off pana in ultima etapa. Iar acest lucru i se datoreaza intr-o mare ... citeste toata stirea